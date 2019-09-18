«Звезда» обыграла «Горняк» и одержала пятую победу подряд

«Звезда» в матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграла «Горняк» — 2:1. Московский клуб одержал пятую победу подряд, по потерянным очкам он занимает первое место в турнирной таблице. Фарм-клуб ЦСКА ни разу не терял очки.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Ценг Тоу» (Цзилинь) — ОРДЖИ (Пекин) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Михасенок — 1 (бол., Чжан Цзяци, Макаров), 9:07 — 0:1. Лысенко — 1 (мен., Туспеков), 21:01 — 1:1. Шин — 2 (Чжан Цзяци), 30:48 — 1:2. Шин — 3, 52:15 — 1:3.

Вратари: Гайдуллин — Дан.

Судьи: Демура, Комаров.

18 сентября. Цзилинь. Jilin Tiyuguan.

«Горняк» (Учалы) — «Звезда» (Чехов) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Лапин — 5 (Пешехонов), 0:09 — 0:1. Соркин — 2, 45:56 — 0:2. Мингалеев — 2 (бол., Митякин), 56:18 — 1:2.

Вратари: Гросс (55:57 — 56:18, 56:56) — Лозебников.

Судьи: Анашин, Мисюрь.

18 сентября. Учалы. Ледовая арена «Горняк».

«Зауралье» (Курган) — «Химик» (Воскресенск) — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Голы: Шиафотдинов — 1 (бол., Сулимов), 44:54 — 1:0. Дубин — 1 (Пятин, Шутов), 55:14 — 2:0. Глущенко — 3 (Сероух), 56:51 — 3:0.

Вратари: Носов — Трушков (59:49).

Судьи: Кеслер, Отмахов.

18 сентября. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.