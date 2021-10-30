«Уже как полгода минимум он занимал у всех деньги». Знакомый прокомментировал смерть хоккеиста Биткина

Знакомый бывшего защитника клубов ВХЛ Ивана Биткина прокомментировал новость о его смерти. По слова мужчины, в последнее время хоккеист испытывал финансовые проблемы, из-за чего начал обманывать своих друзей, занимая у них деньги.

«У него были проблемы с финансами, не знаю из-за чего. Уже как полгода минимум он занимал у всех деньги, — приводит слова мужчины телеграм-канал 112. — По крайней мере пытался. Я не знаю, что конкретно у него произошло. Может связался не с той компанией или что еще хуже, это я без понятия. Но то, что он обманывал своих друзей, пытаясь занять денег, и не отдавал, был такой грех у него. Кому-то он говорил, что мама в больнице. Мне и еще паре знакомым говорил, что в аварию попал. Типа до вечера денег надо срочно занять, а с зарплаты вернет с бонусами. У меня лично спрашивал 10 тысяч. Кого-то он опрокинул и на 50. Это то, что я по рассказам друзей слышал.

Хоккейный мир большой, по всей России есть друзья, знакомые. И от многих я слышал эту историю — то, что он хотел занять денег, либо кто-то занял ему".

Напомним, 24-летний российский хоккеист Иван Биткин 30 октября выпал из окна 25-го этажа в Москве. Он упал на козырек жилого дома на Хорошевском шоссе, после чего скончался. Биткин выступал в ВХЛ за китайский «Ценг Тоу» и московскую «Звезду».