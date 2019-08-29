Жердев подписал контракт с клубом ВХЛ «Рязань»

Двукратный чемпион мира Николай Жердев подписал контракт с клубом Высшей лиги «Рязань». Сам хоккеист прокомментировал «СЭ» возвращение в хоккей.

— Я не играл в хоккей больше года. Но пришло время возвращаться в большой спорт. Я принял решение, что лучше всего начать с ВХЛ. Это поможет мне подготовиться и вернуть мои кондиции. Люди в Рязани любят хоккей. Хочу помочь клубу и городу вывести местный клуб на новый уровень. Но, конечно, в моих ближайших планах также есть возвращение в КХЛ. Карьеру заканчивать мне еще рано — пока даже не думал об этом.