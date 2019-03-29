Ждахин ушел с поста главного тренера "Югры"

"Югра" объявила об уходе с поста главного тренера Алексея Ждахина, сообщает официальный сайт клуба. Вместе с ним команду покинул Владислав Бульин. Соглашения с обоими расторгнуты по обоюдному согласию.

Ждахин принял "Югру" в апреле 2018 года. В нынешнем сезоне хантымансийцы заняли седьмое место в регулярном чемпионате ВХЛ и вылетели в первом раунде плей-офф от "Сарыарки" (0-3).

"Югра" до конца прошлого сезона играла в КХЛ, но была исключена из нее решением руководства лиги.