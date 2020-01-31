Заявление ФХР и ВХЛ по ситуации с китайскими клубами

24 января из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Китае, вызванной распространением коронавируса, руководством ВХЛ после консультаций с Роспотребнадзором было принято решение о переносе всех домашних матчей китайских команд лиги на территорию России, сообщает пресс-служба ФХР.

Китайские клубы находятся на территории России с 23 января 2020 года. Все игроки и сотрудники клуба в обязательном порядке ежедневно обследуются на предмет симптомов ОРВИ, проводится термометрия, результаты передаются в лигу.

Игрок «Ценг Тоу» Чэнь Цзымэн, у которого обнаружились симптомы ОРВИ, был обследован на коронавирус, обследование показало отрицательный результат. Игроку назначено амбулаторное лечение, которое проходит под контролем врача клуба.

В настоящий момент температурные показатели хоккеистов китайских клубов лиги находятся в пределах нормы. ВХЛ совместно с клубами и представителями Роспотребнадзора проводят ежедневный мониторинг ситуации.