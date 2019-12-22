«Зауралье» обыграло «Рубин» в «Русской классике»

В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Зауралье» выиграло у «Рубина» (4:2). Игра проходила на открытом воздухе в рамках «Русской классики». Матч состоялся на стадионе «Геолог».

У хозяев отличились Денис Ячменев и Георгий Бердюков. У гостей забивали Камиль Шиафотдинов, Юрий Платонов (дважды) и Илья Авравменко.

«Курган» набрал 49 очков и занимает пятое место во второй конференции. «Рубин» на первом месте — 62 очка.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Рубин» (Тюмень) — «Зауралье» (Курган) — 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)