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Сегодня, 23:22

Защитник новокузнецкого «Металлурга» Мокрушев избил мужчину, который поздоровался с его подругой

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник новокузнецкого «Металлурга» Данил Мокрушев избил дизайнера из Челябинска Дмитрия Подорожко, который поздоровался с его подругой, сообщает телеканал «360».

Пострадавший заявил, что он вышел во двор дома, направился к автомобилю и хотел сесть за руль, когда его окрикнул хоккеист.

«Я спросил, что ему нужно, он меня ударил. Все произошло внезапно, я вообще не ожидал, что вообще такое может произойти. Как выяснилось, в соседнем подъезде живет девушка. Поскольку мы соседи, здороваемся. Я поздоровался с ней днем, а вечером меня за это избили, как он мне объяснил, когда запинывал меня. Я в шоке, я не знаю, что здесь добавить еще можно. На мой взгляд, это какая-то дикость, что спортсмены нападают на обычных граждан. Такое звериное поведение», — заявил пострадавший.

Также он рассказал, что после нападения хоккеиста у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, гематомы, повреждения мягких тканей, грудной клетки, таза и головы, а также сколоты нижние зубы.

Сам хоккеист отказался комментировать инцидент.

Источник: https://360tv.ru/tekst/crime/zverinoe-povedenie-dizajner-iz-cheljabinska-rasskazal-o-napadenii-hokkeista-novokuznetskogo-metallurga-mokrusheva/
Хоккей
ХК Металлург (Новокузнецк)
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