Зарплата канадского тренера Робитайла из фарм-клуба «Авангарда» — 36 миллионов рублей

В сезоне-2025/26 главным тренером фарм-клуба «Авангарда» «Омские Ястребы» будет канадский специалист Луи Робитайл, ранее возглавлявший команду юниорской лиги Квебека «Кейп-Бретон».

По нашим данным, его зарплата составит 36 миллионов рублей. Его помощник Мэттью Энтони получит 12 миллионов. Робитайл — самый высокооплачиваемый тренер ВХЛ.

Например, Марат Аскаров в «Челмете» получает 3 миллиона, а Владислав Отмахов в «Южном Урале» — 2.