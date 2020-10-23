«Южный Урал» сообщил, что при осмотре личных вещей Павла Крутия следователи изъяли у него лекарственные препараты

«Южный Урал» сообщает, что 23 июля 2020 года при осмотре личных вещей Павла Крутия следователи изъяли у него лекарственные препараты, информирует Orsk.ru. Среди них было сильнодействующее снотворное, которое, по информации официального источника, запрещено к свободной продаже, то есть без рецепта врача не отпускается. Также у хоккеиста нашли противовоспалительный препарат.

В хоккейном клубе «Южный Урал» рассказали и о еще одном интересном моменте. Специалистами проводилась судебно-медицинская экспертиза и вот ее результаты: «При судебно-химическом исследовании гнилостной крови от трупа Крутий П. Е. обнаружен этиловый спирт в концентрации 0,3‰. Результат экспертами по степени опьянения не оценивался из-за возможных гнилостных изменений».

Игроки команды поделились мнением о своем бывшем партнере. Они рассказали, что молодой человек был хорошим парнем, и, конечно, произошедшее стало трагедией для всего клуба «Южный Урал».

Спортсмены вспоминают, что в тот день, когда случилась трагедия, у команды проходила первая тренировка. Павлу стало плохо во время кросса, который бежали хоккеисты. Ребята поясняют — подобные кроссы они бегут всегда, чтобы прийти в форму.

Жаловался ли кто-то из спортсменов на плохое самочувствие? Хоккеисты уверяют, что нет. Говорил ли что-то о своем здоровье Павел? Только сказал товарищу, что немного устал.

Также хоккеистов спросили и о том, видели ли они, как Павел употреблял снюс. Из троих ребят двое ответили положительно на этот вопрос.

Напомним, 23-летний нападающий «Южного Урала» Павел Крутий 10 июля почувствовал себя плохо на тренировке, спортсмена доставили в реанимацию, где он скончался в тот же день.