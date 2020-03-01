«Югра», «Звезда» и «Динамо» из Санкт-Петербурга вышли в четвертьфинал плей-офф ВХЛ. Клубы выиграли со счетом 4-1 серии против «Химика», усть-каменогорского «Торпедо» и «Горняка» соответственно.

ВХЛ

1/8 финала

«Рубин» (Тюмень) — «Дизель» (Пенза) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Бабенко — 2 (Ячменев, Горбунов), 25:46 — 1:0. Железнов — 2 (бол., Попов), 49:17 — 2:0.

Вратари: Назаров — Андрюхов (58:39).

Счет в серии — 3-2

«Торос» (Нефтекамск) — «Хумо» (Ташкент) — 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

Голы: Пименов — 3 (Алалыкин), 19:59 — 1:0. Галин — 1 (Рубинчик, Абдеев), 30:32 — 2:0. Ворошило — 1 (Мережко, Анисин), 39:19 — 2:1. Емелин — 1 (И. Козлов), 51:50 — 3:1. Казаков — 1 (Мережко), 52:43 — 3:2. Щербина — 1, 54:53 — 3:3. Пименов — 4, 59:29 — 4:3.

Вратари: Сохатский — Смирягин.

Счет в серии — 3-2

«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Химик» (Воскресенск) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Борисенков — 1 (Ширгазиев, Чуркин), 4:02 — 1:0. Тертышный — 3 (Захарчук), 20:38 — 2:0. Фищенко — 1 (мен., Махановский), 44:25 — 3:0.

Вратари: Иванников — Сковронский.

Счет в серии — 4-1

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Горняк» (Учалы) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Назаревич — 5 (бол., Ушнев), 13:18 — 1:0. Гавриленко — 3 (Назаревич), 37:42 — 2:0.

Вратари: Синягин — Старостин (57:21 — 58:26).

Счет в серии — 4-1

«Звезда» (Чехов) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Шестаков — 1 (Лихотников, Виноградов), 18:13 — 0:1. Тарасов — 2 (Шин, Быков), 44:02 — 0:2. Лобанов — 1 (Мясищев, Луговяк), 52:15 — 1:2. Каницкий — 1 (Мясищев), 57:18 — 2:2. Рыжков — 1 (Мясищев, Луговяк), 63:20 — 3:2.

Вратари: Третьяк — Сидоров.

Счет в серии — 4-1