«Югра» сравняла счет в серии с «Рубином»

«Югра» на своем льду со счетом 4:3 в овертайме обыграла «Рубин» в матче плей-офф Высшей хоккейной лиги. Общий счет в серии стал равным — 2-2.

Отметим, что с 17 марта ВХЛ на время приостановила розыгрыш Кубка Петрова. Пока игры отложены до 24 марта.

Хоккей

ВХЛ

1/4 финала

«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Рубин» (Тюмень) — 4:3 ОТ (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)

Голы: Кравченко — 2 (Федотов, Ядроец), 22:21 — 0:1. Берлев — 1 (Тертышный), 31:22 — 1:1. Ширгазиев — 1 (Арсенюк, Кириллов), 38:32 — 2:1. Дугин — 1 (бол., Барбашев, Кириллов), 44:23 — 3:1. Железнов — 4 (Бердюков, Артамкин), 46:46 — 3:2. Бабенко — 6 (бол., Горбунов, Фаст), 52:30 — 3:3. Захарчук — 1 (Акмальдинов, Арсенюк), 71:14 — 4:3.

Вратари: Иванников — Артамкин.

Судьи: Зибинин, Юдаков.

17 марта. Ханты-Мансийск. «Арена Югра».

Счет в серии — 2-2.

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Я. Альшевский — 3 (С. Альшевский, Мокин), 8:34 — 1:0. С. Альшевский — 5 (Я. Альшевский), 39:32 — 2:0. Лебедев — 1 (мен., п.в., Сорокин, Салахов), 58:54 — 3:0.

Вратари: Кульбаков — Синягин (58:17).

Судьи: Ермолаев, Тютнев.

17 марта. Альметьевск. ДС «Юбилейный».

Счет в серии — 2-2.