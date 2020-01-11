«Югра» победила «Ермак», «Хумо» обыграл «Сарыарку»
Состоялись матчи регулярного чемпионата ВХЛ.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «КРС-БСУ» (Пекин) — 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)
Голы: Каштанов — 3 (Инь Руди, Уолчак), 5:51 — 0:1. Андреев — 5 (Антипов, Щербаков), 13:39 — 1:1. Туник — 13 (бол., Родионов, Опалев), 21:48 — 2:1. Андреев — 6 (мен., Антипов, Царев), 33:16 — 3:1. Мякинин — 3 (Кулаков, Прохоров), 38:05 — 4:1.
Вратари: Павлов — О`Брайен (Сунь Цзэхао, 40:00).
Судьи: Бестужев, Сюрдяев.
11 января. Ростов-на-Дону. ЛК «Айс Арена».
«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Ермак» (Ангарск) — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)
Голы: Фищенко — 7 (Махановский), 2:52 — 1:0. Кокуев — 6 (Подлубошнов, Ар.И. Воробьев), 32:46 — 1:1. Махановский — 10 (Акмальдинов, Фищенко), 34:28 — 2:1. Фищенко — 8 (Веревкин, Беляев), 37:07 — 3:1. Чубыкин — 4 (бол., Подлубошнов, Бочкарев), 48:14 — 3:2. Ар.И. Воробьев — 10 (Ельшанский, Раенко), 52:13 — 3:3. Дугин — 1, 62:58 — 4:3.
Вратари: Иванников — Шпаков (Анаркулов, 37:07).
Судьи: Ибатулин, Мелихов.
11 января. Ханты-Мансийск. «Арена Югра».
«Хумо» (Ташкент) — «Сарыарка» (Караганда) — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Валуйский — 14 (Ильин, Щербина), 4:40 — 1:0. Попов — 7 (Мережко, Казаков), 5:15 — 2:0. Михнин — 1 (Крутий), 33:10 — 2:1. Синявский — 10 (Анисин), 45:42 — 3:1.
Вратари: Смирягин — Бояркин (58:53).
Судьи: Мочалов, Нестеров.
11 января. Ташкент. ЛД «Хумо Арена».
«Рубин» (Тюмень) — «Сокол» (Красноярск) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы: Рычагов — 2 (Давыдов), 34:47 — 1:0. Горбунов — 9 (Закарлюкин), 36:55 — 2:0.
Вратари: Артамкин — Шилин.
Судьи: Заболотнев, Шмаков.
11 января. Тюмень. Дворец спорта.
«Буран» (Воронеж) — ОРДЖИ (Пекин) — 5:4 Б (2:2, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Ши — 8 (Тянулин, Скутар), 7:26 — 0:1. Рыбницкий — 8 (бол., Тянулин, Буяльский), 11:40 — 0:2. Кляузов — 6 (бол., Раисов, Сидоров), 12:20 — 1:2. А. Гимбатов — 7 (бол., Калинин, М. Гимбатов), 16:20 — 2:2. Джаспер — 15 (Шин, Тянулин), 26:09 — 2:3. Раисов — 10 (М. Гимбатов), 27:44 — 3:3. Рыбаков — 5 (Громов, Романов), 30:36 — 4:3. Насыбуллин — 3 (Джаспер, Шин), 49:40 — 4:4.
Победный буллит: Алешин.
Вратари: Аляпкин (Назаров, 11:40, Аляпкин, 65:00) — Лием (Дан, 30:36).
Судьи: Демура, Зибинин.
11 января. Воронеж. СК «Юбилейный».
«Динамо» (Тверь) — «Барс» (Казань) — 3:5 (0:2, 2:3, 1:0)
Голы: Марушев — 19 (Зайцев, Валеев), 0:28 — 0:1. Богатов — 1 (Сафонов, Сошнин), 19:40 — 0:2. Дидковский — 2 (бол., Семенеко), 21:58 — 1:2. Пестушко — 15 (Фазлеев), 22:08 — 1:3. Прибыльский — 2, 26:26 — 2:3. Сафонов — 3, 26:39 — 2:4. Марушев — 20 (Ляхов, Воеводин), 39:25 — 2:5. Прибыльский — 3 (Кожемякин), 49:11 — 3:5.
Вратари: Тяло (Жеренко, 22:08, 58:04 — 59:28, 59:48) — Голубев.
Судьи: Батурин, Величко.
11 января. Тверь. СК «Юбилейный».
«Звезда» (Чехов) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 4:3 Б (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Комиссаров — 3 (бол., Мясищев, Пешехонов), 6:01 — 1:0. Пеньковский — 1 (Мясищев, Луговяк), 12:56 — 2:0. Мокин — 7 (бол., Мясищев, Комиссаров), 21:15 — 3:0. Тарасов — 9, 24:12 — 3:1. Громов — 4 (Рымарев), 28:12 — 3:2. Лихотников — 5 (Савицкий), 59:10 — 3:3.
Победный буллит: Пешехонов.
Вратари: Третьяк — Перевозчиков (Сидоров, 65:00).
Судьи: Гордиенко, Тютнев.
11 января. Москва. ЛДС ЦСКА.
«Нефтяник» (Альметьевск) — «Ижсталь» (Ижевск) — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Баженов — 6 (Сухих), 17:54 — 0:1. Насыбуллин — 5 (Шайхулов, Ляпустин), 32:01 — 1:1. С. Альшевский — 10 (Мокин), 43:12 — 2:1. Насыбуллин — 6 (Салахов, Николишин), 43:32 — 3:1.
Вратари: Богданов — Кононов (Костин, 43:12, 58:25).
Судьи: Голышев, Шиханов.
11 января. Альметьевск. ДС «Юбилейный».
«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Рязань» (Рязань) — 6:2 (2:0, 1:1, 3:1)
Голы: Курбатов — 11 (бол., Назаревич, Огирчук), 13:01 — 1:0. Цицюра — 4 (Мельничук, Мироманов), 13:47 — 2:0. Кукштель — 9 (Конозов), 25:04 — 3:0. Карпов — 6 (бол., Муштаев, Сергеенко), 39:43 — 3:1. Цицюра — 5 (бол., Огирчук), 41:52 — 4:1. Чернов — 7 (Горохов, Кокшаров), 48:15 — 4:2. Конозов — 11 (п.в., Глухов), 59:39 — 5:2. Савунов — 9 (Овечкин, Мироманов), 59:49 — 6:2.
Вратари: Мельничук — Денисов (56:17 — 56:47, 58:43 — 59:39).
Судьи: Барулин, Петров.
11 января. Санкт-Петербург. СК «Хоккейный Город».
«Химик» (Воскресенск) — «Номад» (Нур-Султан) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Злобин — 7 (бол., Губин, Черных), 40:28 — 1:0.
Вратари: Хомченко — Крамарь.
Судьи: Кеслер, Милованов.
11 января. Воскресенск. ЛДС «Подмосковье».
«Дизель» (Пенза) — «ЦСК ВВС» (Самара) — 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)
Голы: Юнышев — 4 (Сорокин), 3:06 — 0:1. Чемерикин — 4 (Макаров, Мокшанцев), 9:47 — 1:1. Свинцицкий — 10 (Гареев), 10:23 — 1:2. Колмыков — 2 (Забавин), 29:36 — 2:2. Барулин — 14 (Думбадзе, Князев), 30:06 — 3:2. Князев — 6 (Бельский, Неколенко), 35:18 — 4:2. Бикмуллин — 1 (Колычев), 59:57 — 4:3.
Вратари: Андрюхов — Коротаев.
Судьи: Тихомиров, Фролов.
11 января. Пенза. СЗК «Дизель Арена».