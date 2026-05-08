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8 мая, 16:00

«Югра» — «Нефтяник»: время начала 5-го матча полуфинала плей-офф ВХЛ, где смотреть онлайн-трансляцию

«Югра» и «Нефтяник» встретятся в матче полуфинала ВХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Югра» и «Нефтяник» встретятся в пятом матче полуфинальной серии плей-офф ВХЛ в пятницу, 8 мая. Игра пройдет на арене «Югра» в Ханты-Мансийске, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

Следить за результатами матчей ВХЛ и других турниров можно в хоккейном матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажут канал «Хоккей ТВ» и группа ВХЛ в социальной сети «ВКонтакте».

Команды проводят серию до четырех побед, после четырех матчей счет 3-1 в пользу «Югры». Победитель серии выйдет в финал, где встретится с «Химиком» или новокузнецким «Металлургом». В предыдущих раундах «Югра» победила «Барс» (4-1) и «Омские Крылья» (4-0), а «Нефтяник» прошел «Дизель» (4-2) и «Рязань» (4-1).

Действующим победителем ВХЛ является «Торпедо-Горький», в финале сезона-2024/25 клуб победил «Химик» с общим счетом 4-2.

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