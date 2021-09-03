«Югра» обыграла новокузнецкий «Металлург» в стартовом матче сезона в ВХЛ
19:54
«Югра» обыграла новокузнецкий «Металлург» в стартовом матче сезона в ВХЛ
В первом матче сезона в ВХЛ «Югра» победила новокузнецкий «Металлург» (4:3 Б). Решающий буллит в активе Артема Воронина.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Металлург» (Новокузнецк) — 4:3 Б (0:3, 1:0, 2:0, 0:0, 1:0)
Голы: Баин — 1 (Поляков, Хайруллин), 4:41 — 0:1. Ломако — 1, 10:44 — 0:2. А.А. Шевченко — 1 (Ибатуллин, Астанков), 16:10 — 0:3. Антипов — 1 (бол., Крикуненко, Рымарев), 39:21 — 1:3. Воронин — 1 (Антипов, Шалагин), 46:28 — 2:3. Воронин — 2 (Рымарев, Антипов), 58:11 — 3:3.
Победный буллит: Воронин.
Вратари: Сохатский — Сухачев.
Судьи: Ермолаев, Мочалов.
3 сентября. Ханты-Мансийск. «Арена Югра».
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