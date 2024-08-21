Фетисов: «В ВХЛ правильно перешли на кириллицу»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на решение ВХЛ наносить фамилии хоккеистов на кириллице вместо латиницы.

Об изменениях лига объявила 20 августа.

«Как я оцениваю это решение? Хорошее решение. Что тут комментировать? Правильно, зачем нам на латыни? Для кого? Стоит ли другим лигам России тоже перейти на кириллицу? Ну, сейчас мы говорим об одной лиге, пускай они делают, а остальные пусть сами пускай принимают решение.Приняли решение, это хорошо. Остальные лиги? Какие? КХЛ? В КХЛ, наверное, есть иностранные клубы«, — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Новый сезон ВХЛ стартует 2 сентября, в нем примут участие исключительно российские клубы. Всего в чемпионате сыграет 33 команды.