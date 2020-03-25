ВХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса вслед за КХЛ

Сезон-2019/20 Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

— Сегодня Континентальной хоккейной лигой было принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20, — говорится в заявлении на официальном сайте ФХР. — Федерация хоккея России поддерживает решение КХЛ. Главной нашей ценностью является здоровье людей, и мы должны принимать все меры для его защиты. ФХР рекомендовала Высшей хоккейной лиге досрочно завершить сезон. Решение о распределении мест в сезоне 2019/20 будет принято ВХЛ в ближайшее время в соответствии с установленным порядком.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 428 220 человек. Умерших — 19 101, выздоровевших — 109 241. В России на данный момент 658 случаев заражения, умерших нет.

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