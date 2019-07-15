В "Тамбове" назвали умеренными условия для Жердева

Двукратный чемпион мира Николай Жердев подпишет полноценный контракт с клубом ВХЛ "Тамбов", заявил директор клуба Сергей Касьянов.

– Таких людей не просматривают, человек очень заслуженный, – приводит РБК слова Касьянова. – Контракт полноценный. На сколько он рассчитан? Посмотрим, как сложится жизнь. Понравится ли ему в Тамбове? Понравится ли он нам? Мы рады видеть его в команде. О финансовых деталях мы не распространяемся. Их можно назвать умеренными.

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