Хоккей
OLIMPBET ВХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Хоккей
Olimpbet ВХЛ

11 ноября, 13:07

В СКА-ВМФ заявили, что Кетов не был зачинщиком потасовки в ресторане

Игнат Заздравин
Корреспондент

В СКА-ВМФ отреагировали на видео потасовки с участием главного тренера команды Евгения Кетова, сообщает ТАСС.

Ранее видео драки, произошедшей в ноябре 2024 года, появилось в Telegram-канале «Бойлерная». По информации источника, 39-летний специалист бросил кресло в одного из посетителей.

В пресс-службе клуба заявили, что Кетов не был зачинщиком конфликта.

Кетов возглавляет СКА-ВМФ с октября 2025 года. До этого он входил в тренерский штаб СКА.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Евгений Кетов
КХЛ
ХК СКА
Читайте также
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
В Италии назвали Украину единственным напавшим на НАТО государством
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Литва запретила въезд рэперу Моргенштерну на 10 лет
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Артемон Доберманов

    Плакучая ива-2

    11.11.2025

  • lenin.vowa2018

    зачем они вообще в рестораны ходят? Их и на базе в сто раз лучше кормят. Напится, люлей получить и шлюх снять? Будучи тренером..

    11.11.2025

  • fell62

    #Креслобросатели )))

    11.11.2025

    • Павел Зубов стал главным тренером «Рязани-ВДВ»

    Агафонов — об адаптации во взрослом хоккее: «Оказавшись в «Торосе», я ожидал строгой дедовщины, но мне повезло»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости