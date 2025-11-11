В СКА-ВМФ заявили, что Кетов не был зачинщиком потасовки в ресторане

В СКА-ВМФ отреагировали на видео потасовки с участием главного тренера команды Евгения Кетова, сообщает ТАСС.

Ранее видео драки, произошедшей в ноябре 2024 года, появилось в Telegram-канале «Бойлерная». По информации источника, 39-летний специалист бросил кресло в одного из посетителей.

В пресс-службе клуба заявили, что Кетов не был зачинщиком конфликта.

Кетов возглавляет СКА-ВМФ с октября 2025 года. До этого он входил в тренерский штаб СКА.