В СКА-ВМФ заявили, что Кетов не был зачинщиком потасовки в ресторане
В СКА-ВМФ отреагировали на видео потасовки с участием главного тренера команды Евгения Кетова, сообщает ТАСС.
Ранее видео драки, произошедшей в ноябре 2024 года, появилось в Telegram-канале «Бойлерная». По информации источника, 39-летний специалист бросил кресло в одного из посетителей.
В пресс-службе клуба заявили, что Кетов не был зачинщиком конфликта.
Кетов возглавляет СКА-ВМФ с октября 2025 года. До этого он входил в тренерский штаб СКА.
Источник: ТАСС
