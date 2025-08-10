Хоккей
10 августа, 17:35

В Самарской области стартовал Кубок Губернатора с участием четырех клубов ВХЛ

Кубок губернатора Самарской области.

8 августа во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого стартовал первый в истории клуба предсезонный турнир — Кубок губернатора Самарской области.

На церемонии открытия присутствовали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров АО «Полипласт» Александр Шамсутдинов.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров АО «Полипласт» Александр Шамсутдинов.

За главный трофей соревнований будут бороться четыре клуба ВХЛ: ЦСК ВВС (Самара), «Южный Урал» (Орск), «Дизель» (Пенза) и АКМ (Тула).

ЦСК ВВС.

Кроме того, сильнейшая команда получит специальный приз — автомобиль LADA Granta.

На протяжении трех дней всех любителей хоккея ожидает яркая программа: интерактивы, настольные игры, а также памятные призы и сувениры.

Кубок губернатора Самарской области.

Турнир должен стать значимым событием не только в спортивной, но и в культурной жизни региона.

Стоит отметить, что организация стала возможной благодаря правительству Самарской области и официальному партнеру мероприятия — компании «Полипласт».

