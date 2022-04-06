«АвтоВАЗ» приостановил финансирование «Лады»

Генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев рассказал о том, что «АвтоВАЗ» прекратил финансирование хоккейной команды. При этом, по его словам, отношения окончательно не прекращены и надо подождать.

«Речь не идет о прекращении договора, который заключен сроком до 31 декабря текущего года, — цитирует Чеботарева ГТРК «Самара». — Отсрочка на определенный период времени, в том числе из-за переноса корпоративного отпуска на предприятии, так как нужно единовременно начислить работникам выплаты. Поэтому нас попросили подождать.

Надеемся, что завод вернется к нормальной работе. Еще раз повторю, что отношения не прекращены, мы подождем. Вопрос о снижении действующих на следующий сезон контрактов есть, и мы будем разговаривать с хоккеистами и агентами. Может, получится так, что «Лада» не потянет эти контракты. Если ребята найдут клубы, которые смогут обеспечить оплату этих контрактов, то мы отпустим игроков без компенсации, чтобы освободить зарплатную ведомость".