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Сегодня, 14:25

В клубе «Юнисон» заявили, что хотят войти в состав КХЛ в 2030 году

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Президент «Юнисона» Александр Клименко заявил, что клуб планирует войти в состав участников КХЛ в 2030 году.

«У нас есть стратегия развития «Юнисон-2030», которая была утверждена два года назад, и мы ее выполняем. Один из наших базисов в развитии клуба — это эволюционность. Мы для себя определили, что можем переходить из лиги в лигу, только когда выигрываем сезон. У нас КХЛ стоит как цель, и стратегией определено — быть участником лиги в 2030 году. Мы сегодня в ВХЛ, потому что мы там по спортивному праву, выиграв Кубок регионов. Если бы мы его не выиграли, то в ВХЛ не играли бы», — заявил Клименко ТАСС.

«Юнисон-Москва» был основан в 2022 году. В 2024 году команда стала победителем Кубка регионов — плей-офф Национальной молодежной лиги. С сезона-2024/25 «Юнисон-Москва» будет выступать в ВХЛ, в рамках которой будет определяться чемпион России.

Последним клубом, пополнившим КХЛ, в 2023 году стала «Лада», которая вернулась в лигу спустя пять лет.

Источник: ТАСС
КХЛ
ХК Лада
ВХЛ
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