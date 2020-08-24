В клубе ВХЛ зафиксирована вспышка заражения коронавирусом

Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована у игроков и сотрудников клуба ВХЛ «Буран», сообщает группа воронежского клуба в соцсети «Вконтакте».

«В связи с положительными результатами анализов на COVID-19 у ряда хоккеистов и сотрудников хоккейного клуба «Буран» и в целях минимизирования рисков заражения коронавирусом, «Буран» принял решение отказаться от участия в турнире на призы главы администрации Тамбовской области», — говорится в сообщении «Бурана».

Турнир на призы главы администрации Тамбовской области должен пройти с 28 по 30 августа. В нем должны принять участие «Тамбов», «Ростов» и «Рязань». Заменит ли кто-то «Буран», пока неизвестно.