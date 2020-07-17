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В клубе ВХЛ «Рязань» несколько хоккеистов заразились коронавирусом. Игрокам запрещено покидать отель

14:36

Как стало известно «СЭ», несколько хоккеистов клуба ВХЛ «Рязань» заразились коронавирусом. Тренировки команды прекращены: некоторые игроки успели разъехаться по домам, остальные изолированы в отеле «Олимпийский», выходить из номеров им запрещается.

За исполнением этого указания следят сотрудники Росгвардии. (Алексей Шевченко)

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