В клубе ВХЛ «Рязань» несколько хоккеистов заразились коронавирусом. Игрокам запрещено покидать отель
14:36
Как стало известно «СЭ», несколько хоккеистов клуба ВХЛ «Рязань» заразились коронавирусом. Тренировки команды прекращены: некоторые игроки успели разъехаться по домам, остальные изолированы в отеле «Олимпийский», выходить из номеров им запрещается.
За исполнением этого указания следят сотрудники Росгвардии. (Алексей Шевченко)
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