В клубе ВХЛ «Рязань» несколько хоккеистов заразились коронавирусом. Игрокам запрещено покидать отель

Как стало известно «СЭ», несколько хоккеистов клуба ВХЛ «Рязань» заразились коронавирусом. Тренировки команды прекращены: некоторые игроки успели разъехаться по домам, остальные изолированы в отеле «Олимпийский», выходить из номеров им запрещается.

За исполнением этого указания следят сотрудники Росгвардии. (Алексей Шевченко)