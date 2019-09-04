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В Казахстане утверждают, что местный чемпионат может пополниться командой из России

16:13

Созданный в этом году «Оренбург» в следующем сезоне может заявиться в чемпионат Казахстана, утверждает Шайба.kz. По данным источника, текущий сезон команда проведет в ВХЛ, после чего возможен переезд в чемпионат соседней страны. Главная причина возможного перехода в чемпионат Казахстана — более высокий уровень турнира, чем в ВХЛ.

Напомним, с 1919 по 1925 годы Оренбург являлся столицей Казахстана.

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