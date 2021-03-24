В Барнауле вынесли приговор хоккеисту, из-за которого погиб вратарь «Динамо-Алтай»

22-летний голкипер «Динамо-Алтай» Данил Тимченко получил условный срок за то, что сел за руль пьяным и устроил смертельное ДТП. Об этом в Instagram сообщила супруга хоккеиста Вадима Орехова, погибшего в этом ДТП.

Суд приговорил Тимченко к пяти годам лишения свободы условно и лишил водительских прав на два с половиной года.

Напомним, что 25-летний вратарь погиб в ночь на 27 сентября прошлого года.

Он был пассажиром автомобиля Land Rover. За рулем в состоянии алкогольного находился другой вратарь команды — Данил Тимченко.

Водитель не справился с управлением и врезался в столб. Орехов погиб, а Тимченко отделался травмами.