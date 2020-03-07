Узбекский «Хумо» вышел в четвертьфинал плей-офф ВХЛ

«Хумо» стал седьмым четвертфиналистом плей-офф ВХЛ. Клуб из Ташкента обыграл «Торос» в серии из семи матчей.

Ранее в 1/4 финала пробились «Рубин», «Югра», «Звезда», «Динамо» (Санкт-Петербург), «Барс» и «СКА-Нева». Последний четвертьфиналист определится в решающем седьмом матче серии «Лада» — «Нефтяник».

ВХЛ

1/8 финала

Седьмой матч

«Торос» (Нефтекамск) — «Хумо» (Ташкент) — 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Голы: Дубровский — 2 (Абдеев), 33:51 — 1:0. Еркин — 2 (Казаков, Анисин), 38:15 — 1:1. Баранов — 1, 39:04 — 2:1. Казаков — 3 (Пепеляев, Анисин), 49:49 — 2:2. Воронин — 2 (Здунов, Григоренко), 50:30 — 2:3.

Вратари: Сохатский (58:55) — Смирягин.

Счет в серии — 3-4