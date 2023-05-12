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Сегодня, 17:44

Тренер «Химика» Гришин сообщил, что продлит контракт с клубом на один год

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер клуба Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Химик» Игорь Гришин продлит контракт с клубом на один год.

«Я подпишу новый контракт с клубом. Он будет на год, осталось уладить некоторые формальности», — приводит слова Гришина ТАСС.

«Химик» под руководством 57-летнего Гришина в сезоне-2022/23 стал обладателем Кубка Петрова, обыграв в финальной серии красноярский «Сокол». Воскресенская команда является фарм-клубом «Спартака».

Гришин начинал сезон в воскресенском клубе, а в ноябре 2022 года возглавил московский «Спартак» после отставки Бориса Миронова. В феврале Гришин покинул пост и вернулся в «Химик».

Источник: https://tass.ru/sport/17734277
Игорь Гришин
ВХЛ
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