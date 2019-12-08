Тренер «Бурана» ударил хоккеиста планшетом по голове

И. о. главного тренера клуба ВХЛ «Буран» Михаил Бирюков выразил недовольство действиями своей команды в матче против «Рубина» (0:3).

Во время игры тренер ругал защитника команды Глеба Штайгера, после чего ударил его планшетом по голове. Видео опубликовал официальный Instagram ВХЛ.

— Всем досталось от Михаила Бирюкова, — говорится в сообщении.

Специалист после этой игры был дисквалифицирован на четыре матча. Он также был недоволен действиями арбитров и выражал свое недовольство в нецензурной форме, за что и получил наказание.