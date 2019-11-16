«Торпедо» победило «Горняк». Рымарев сделал дубль
В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Торпедо» принимало «Горняк». Хозяева одержали победу со счетом 5:2. Дублем отличился нападающий Евгений Рымарев.
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«Номад» (Нур-Султан) — «Зауралье» (Курган) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Голы: Гурин — 2 (Жайлауов), 20:16 — 1:0. Черников — 3 (Семичастнов), 47:38 — 1:1. Артамонов — 2 (бол., Сулимов, Мнихович), 51:38 — 1:2.
Вратари: Каратаев (59:04 — 59:34, 59:39) — Устинский.
Судьи: Голышев, Шерер.
16 ноября. Нур-Султан. ДС «Казахстан».
«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Горняк» (Учалы) — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Голы: Рымарев — 13 (Ершов, Игнашин), 0:51 — 1:0. Рымарев — 14 (Шин, Игнашин), 10:17 — 2:0. Суслов — 1 (бол., Колесников, Богатырев), 13:09 — 2:1. Воронков — 2, 21:06 — 2:2. Игнашин — 5 (Садиков, Шин), 23:56 — 3:2. Гренц — 3 (Куракин, Антоновский), 43:51 — 4:2. Полозов — 2 (Антоновский, Софьин), 57:28 — 5:2.
Вратари: Перевозчиков — Галкин.
Судьи: Барулин, Гордиенко.
16 ноября. Усть-Каменогорск. ДС им. Б. Александрова.
«Ижсталь» (Ижевск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Каменев — 3 (Сорокин), 15:41 — 0:1. Козырев — 3 (бол., Ковалев), 21:05 — 1:1. Елисеев — 2, 42:45 — 1:2. Салахов — 2 (бол., Сорокин, Каменев), 58:54 — 1:3.
Вратари: Долганов — Минегалиев.
Судьи: Дреев, Степучев.
16 ноября. Ижевск. Ледовый дворец «Ижсталь».