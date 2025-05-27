«Торпедо-Горький» и «Химик» встретятся в шестом матче финала ВХЛ во вторник, 27 мая. Игра пройдет в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут канал «Хоккей ТВ» и онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке. С результатом игры можно будет ознакомиться в хоккейном матч-центре на сайте «СЭ».

После пяти матчей счет серии 3-2 в пользу «Торпедо», при этом во всех играх победу одерживали гости.

На пути к финалу «Химик» победил «Зауралье» (4-3), СКА-Нева (4-1) и «Югру» (4-1), а «Торпедо» обыграло «Звезду» (4-3), «Челмет» (4-0) и «Динамо» Санкт-Петербург (4-3).