"Торос" выиграл второй матч у "Рубина" в полуфинале плей-офф ВХЛ

"Торос" победил "Рубин" во втором матче 1/2 финала плей-офф ВХЛ - 3:2. Первая игра завершилась с таким же счетом. Третий и четвертый матч серии состоятся в Тюмени 3 и 4 апреля.

ВХЛ

1/2 финала

"Торос" (Нефтекамск) - "Рубин" (Тюмень) - 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)

Голы: Баранов - 3 (Воронин, Чернов), 8:34 - 1:0. Шэн - 1 (Банников, Чебыкин), 17:48 - 2:0. Баранов - 4 (бол., Воронин, Чернов), 19:46 - 3:0. Рехтин - 1, 26:04 - 3:1. Веревкин - 2, 44:08 - 3:2.

Вратари: Тарасов - Назаров (Гущин, 20:00).

Счет в серии: 2-0 (3:2)