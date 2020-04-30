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«Торос» расстался с тренерским штабом

14:00
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Сроки действия контрактов главного тренера «Тороса» Руслана Сулейманова и старшего тренера Алика Гареева истекли 30 апреля. Руководством было принято решение не продлевать соглашения, сообщает официальный сайт команды.

Тренерский штаб покинул расположение клуба.

В прошедшем сезоне «Торос» вышел в плей-офф ВХЛ со второго места в конференции, но в первом раунде уступил «Хумо» (3-4).

Дополнительная информация:

http://www.hctoros.ru/news/toros/soglashenie-ne-prodleno.html

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