«Торос» расстался с тренерским штабом

Сроки действия контрактов главного тренера «Тороса» Руслана Сулейманова и старшего тренера Алика Гареева истекли 30 апреля. Руководством было принято решение не продлевать соглашения, сообщает официальный сайт команды.

Тренерский штаб покинул расположение клуба.

В прошедшем сезоне «Торос» вышел в плей-офф ВХЛ со второго места в конференции, но в первом раунде уступил «Хумо» (3-4).