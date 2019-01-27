"Торос" одержал победу над "Югрой" (4:1) в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Сокол" (Красноярск) – "ЦСК ВВС" (Самара) – 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Голы: Князев – 6 (Цыганов, Болтанов), 2:44 – 1:0. Мищенко – 8 (бол., Шураков, Вилков), 31:53 – 2:0. Мнихович – 9 (Журавлев), 40:22 – 2:1. Болтанов – 8 (Князев, Горбунов), 42:29 – 3:1. Мнихович – 10 (Манухов), 47:37 – 3:2. Шураков – 4 (Крылов), 52:27 – 4:2.

Вратари: Киселев – Скатов (Жучин, 40:00).

Судьи: Ермолаев, Соловьев.

27 января. Красноярск. "Кристалл Арена".

"Металлург" (Новокузнецк) – "Лада" (Тольятти) – 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Голы: Тимирев – 28 (Возовик), 2:54 – 0:1. Поляков – 13 (Барбашев), 12:47 – 1:1. Медведев – 12 (бол., Гловацкий), 16:11 – 2:1. Поляков – 14 (Барбашев, Ердаков), 24:11 – 3:1. Морозов – 15, 30:04 – 4:1. Балдаев – 4 (Коростин), 36:21 – 5:1. Майоров – 14 (Возовик, Чистов), 43:42 – 5:2. Локтев – 9 (мен.), 51:14 – 6:2.

Вратари: Гафиуллин – Скрынник (Магарилов, 26:02).

Судьи: Заболотнев, Юдаков.

27 января. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.

"Югра" (Ханты-Мансийск) – "Торос" (Нефтекамск) – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Кузьмин – 9 (Пименов, Чернов), 9:05 – 0:1. Рожковский – 1 (Берлев), 23:11 – 1:1. Лукин – 4 (Бобылев, Чебыкин), 28:07 – 1:2. Гиматов – 7 (Рогов, Дубровский), 28:55 – 1:3. Дубровский – 5 (п.в.), 59:59 – 1:4.

Вратари: Шилин (Иванников, 28:55, 58:50) – Тарасов.

Судьи: Солнцев, Черезов.

27 января. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".

"Рубин" (Тюмень) – "Нефтяник" (Альметьевск) – 4:3 Б (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Карлин – 13 (Тунхузин, Давыдов), 9:58 – 1:0. Тунхузин – 3 (бол., Князев, Давыдов), 10:59 – 2:0. Я. Альшевский – 9 (бол., С. Альшевский, Мокин), 32:35 – 2:1. Ячменев – 7 (буллит), 45:26 – 3:1. Лебедев – 2 (Осипов, Мансуров), 46:03 – 3:2. С. Альшевский – 26 (Сорокин), 57:08 – 3:3.

Победный буллит: Попов.

Вратари: Назаров – Смирягин (Филоненко, 65:00).

Судьи: Кочетов, Мисюрь.

27 января. Тюмень. Дворец спорта.

"Буран" (Воронеж) – "Звезда" (Чехов) – 2:5 (1:0, 1:0, 0:5)

Голы: Мирнов – 14 (бол., Андреев, Сергеев), 18:43 – 1:0. Круглов – 1 (Шипилов), 30:32 – 2:0. Силаев – 10 (Левицкий), 46:54 – 2:1. Каницкий – 3, 47:05 – 2:2. Каницкий – 4 (Мокин, Лобанов), 53:09 – 2:3. Мокин – 16 (п.в.), 58:18 – 2:4. Карабань – 5 (Антипов, Цветков), 59:26 – 2:5.

Вратари: Хомутов (58:10) – Третьяк.

Судьи: Андрианов, Фролов.

27 января. Воронеж. ДС "Юбилейный".

"Рязань" (Рязань) – "Химик" (Воскресенск) – 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Соловьев – 6 (бол., Кириллов, Провольнев), 16:42 – 0:1. Анкудинов – 6 (Коренев), 46:57 – 0:2. Кляузов – 10 (Баин, Соловьев), 47:16 – 0:3.

Вратари: Кочетков (Денисов, 47:16) – Хомченко.

Судьи: Зибинин, Милованов.

27 января. Рязань. ДС "Олимпийский".

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