"Торос" обыграл "Зауралье" в шестом матче серии и вышел в полуфинал плей-офф ВХЛ

"Торос" одержал победу над "Зауралье"​ со счетом 3:1 в шестом матче серии четвертьфинала плей-офф Кубка Петрова. Счет в серии стал 4:2 и гости вышли в полуфинал турнира.

ВХЛ

1/4 финала

"Зауралье" (Курган) – "Торос" (Нефтекамск) – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы: Цыганов – 2 (бол., Шиафотдинов, Колготин), 10:22 – 1:0. Пименов – 2 (Чебыкин), 26:51 – 1:1. Чебыкин – 2 (Пименов), 41:21 – 1:2. Дубровский – 2 (п.в.), 59:52 – 1:3.

Вратари: Ярославлев (59:21 – 59:52) – Тарасов.

Судьи: Раминг, Солнцев.

22 марта. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.

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