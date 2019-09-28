«Торос» обыграл «Ермак» и возглавил конференцию ВХЛ
«Торос» обыграл «Ермак» в регулярном чемпионате ВХЛ. Нефтекамцы возглавили таблицу конференции 2.
ВХЛ
Регулярный чемпионат
ОРДЖИ (Пекин) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Насыбуллин — 1 (бол., Шин, Тянулин), 25:50 — 1:0. Полунин — 1 (Почивалов, Венгрыжановский), 32:40 — 1:1. Ши — 2 (бол., Шин, Джаспер), 38:53 — 2:1. Насыбуллин — 2 (бол., Шин, Джаспер), 44:40 — 3:1.
Вратари: Дан — Суханов.
«Ермак» (Ангарск) — «Торос» (Нефтекамск) — 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)
Голы: Рубинчик — 1 (Емелин), 10:16 — 0:1. Емелин — 1 (Башкиров), 22:07 — 0:2. Дубровский — 3 (Голованов), 27:39 — 0:3. Цулыгин — 1 (Чебыкин, Бобылев), 31:27 — 0:4. Шикун — 1 (бол., Дельнов), 42:38 — 1:4.
Вратари: Никитин — Брагинский.
«Ценг Тоу» (Цзилинь) — «Рязань» — 3:4 (3:1, 0:0, 0:3)
Голы: Е. Иванов — 1 (Зарипов), 1:27 — 1:0. Галеев — 2 (Кожевников), 1:56 — 2:0. Васильев — 2 (Кожевников, Гусманов), 8:55 — 3:0. Чванчиков — 1 (Кудрин), 10:53 — 3:1. Чернов — 2 (Миронов, Моренец), 44:01 — 3:2. Горечишников — 1 (бол.), 47:39 — 3:3. Кудрин — 1 (Чванчиков), 57:58 — 3:4.
Вратари: Гайдуллин — Денисов (Большаков, 8:55).
«Сокол» (Красноярск) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Голы: Князев — 2 (Цыганов), 12:08 — 1:0. Лебедев — 2 (бол., Насыбуллин), 17:41 — 1:1. Владимиров — 1 (бол., Бочков, Горбунов), 35:47 — 2:1.
Вратари: Шилин — Андрюхов (58:57).
«КРС-БСУ» (Пекин) — «Барс» (Казань) — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Елисеев — 1 (бол., Емец, Ляхов), 3:03 — 0:1. Мэги — 5 (бол., Максимов), 31:30 — 1:1. Уолчак — 1 (бол., Мэги), 52:51 — 2:1. Мэги — 6 (бол., Инь Руди), 57:09 — 3:1.
Вратари: Мьюз — Мифтахов.
«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Динамо» (Тверь) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Попов — 1 (Гусынин, Кобелев), 41:04 — 0:1.
Вратари: Шугаев (58:42) — Тяло.