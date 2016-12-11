ТХК победил "Зауралье" и упрочил лидерство в ВХЛ

ТХК взял верх над "Зауральем" в матче регулярного чемпионата ВХЛ - 5:1. Клуб из Твери лидирует в турнирной таблице, опережая преследователей на четыре очка. По потерянным очкам ТХК идет только пятым.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Химик" (Воскресенск) - "Рубин" (Тюмень) - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Феклистов - 2 (бол., Зотов, Шибаев), 6:37 - 0:1. Шацкий - 5 (Пелевин, Аблаев), 13:34 - 1:1. Каменев - 11 (Митряков, Ложкин), 23:38 - 1:2. Кузнецов - 2 (бол., Пайор, Гаврилычев), 41:30 - 1:3. Шестопалов - 1 (бол., Кляузов, Смирнов), 57:13 - 2:3.

Вратари: Синягин (59:10) - Франскевич.



"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Челмет" (Челябинск) - 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Рожков - 6 (Карпухин, Ванин), 11:29 - 0:1. Кузнецов - 3 (Берлев, Назаревич), 19:13 - 1:1. Кузнецов - 4 (мен.), 30:22 - 2:1. Мошаров - 8 (бол., Ерофеев, Карпухин), 36:57 - 2:2.

Победный буллит: Шипин.

Вратари: Ложкин - Угрюмов.

"Динамо" (Балашиха) - "Южный Урал" (Орск) - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Скатов - 3 (Кремзер), 18:46 - 0:1. Марковин - 5 (Ефремов), 20:50 - 1:1. Шингареев - 2 (бол., Харькин, Довгань), 38:31 - 1:2. Пилипенко - 8 (бол., Бобряшов), 59:05 - 2:2. Бирюков - 5 (бол., Баранов), 62:01 - 3:2.

Вратари: Заливин (58:26 - 59:05) - Полошков.

"Рязань" - "Ариада-НХ" (Волжск) - 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

Голы: Карпов - 5 (Рукин), 8:39 - 1:0. Чванчиков - 5 (Лызин), 10:25 - 2:0. Мурзин - 5, 20:57 - 2:1. Ефимов - 9 (Маслов, Филатов), 31:31 - 3:1. Старцев - 4 (бол., Рукин, Хисамутдинов), 43:38 - 4:1. Дубинин - 2 (бол., Филатов, Лызин), 45:47 - 5:1. Гарифулин - 8 (бол., Хайруллин, Борисенков ), 47:53 - 5:2. Крикуненко - 5 (мен., Дубинин), 54:17 - 6:2. Воеводин - 2 (Мурзин, Нестеров), 56:53 - 6:3.

Вратари: Пиманкин - Анаркулов (Голованов, 43:38).

"Буран" (Воронеж) - "Саров" - 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)

Голы: Мищенко - 11 (Ильин), 24:22 - 0:1. Железнов - 1 (Амиров, Железняков), 26:20 - 1:1. Шураков - 6 (бол., Мищенко, Ильин), 33:28 - 1:2. Амиров - 2 (Железнов), 42:29 - 2:2. Сандер - 6, 45:03 - 2:3. Синелев - 5 (Богословский, Швалев), 53:14 - 2:4. Богословский - 2 (бол., Хасаншин, Тюляпкин), 58:49 - 2:5.

Вратари: Муллин (59:21) - Аляпкин.

ТХК (Тверь) - "Зауралье" (Курган) - 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Голы: Шутов - 7 (Цыганов), 8:30 - 1:0. Шутов - 8 (бол., Цыганов, Таталин), 12:49 - 2:0. Смуров - 7 (мен., Бердюков), 28:18 - 3:0. Джиошвили - 3 (Репин, Бердюков), 29:24 - 4:0. Бондарев - 6 (Джиошвили), 46:49 - 5:0. Сироткин - 11 (бол., Петров), 59:00 - 5:1.

Вратари: Самонов - Агеев (Гафиуллин, 29:24).