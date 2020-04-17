Ташкентский «Хумо» отказался от участия в ВХЛ в следующем сезоне

Узбекистанский клуб «Хумо» из Ташкента объявил о том, что не будет принимать участия в сезоне-2020/21 Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и чемпионата Казахстана, говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

— Принимая во внимание масштабы распространения заражения и степень опасности нового коронавируса для жизни и здоровья людей, в отсутствии однозначного понимания сроков начала предсезонной подготовки и самого Чемпионата ВХЛ, а также того, в каком формате он будет проходить, руководством клуба принято решение о неучастии ХК «Хумо» в Чемпионатах ВХЛ и ОЧРК сезона 2020-2021, — говорится в заявлении. — Понимая, насколько вы полюбили хоккей и «Хумо», мы, непременно, сделаем все возможное, чтобы как можно скорее погрузить вас снова в волшебный мир хоккея.