«Тамбов» одолел «Барс» на своем льду
В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Тамбов» принимал «Барс». Хозяева одержали победу со счетом 4:3.
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«Тамбов» (Тамбов) — «Барс» (Казань) — 4:3 (1:0, 2:2, 1:1)
Голы: Дельнов — 2 (бол., Козыркин, Расулов), 9:17 — 1:0. Мещеряков — 2 (Дельнов), 22:13 — 2:0. Абросимов — 1 (Емец), 22:59 — 2:1. Лучевников — 1 (бол., Валеев), 29:18 — 2:2. Майоров — 1 (Шайхулов), 39:17 — 3:2. Емец — 1 (Галимзянов, Абросимов), 48:05 — 3:3. Жилов — 1 (Попов), 55:53 — 4:3.
Вратари: Лазарев — Голубев (Мосин, 40:00, 59:10).
Судьи: Колонутов, Петров.
10 сентября. Тамбов. ЛДС «Кристалл».
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «ЦСК ВВС» (Самара) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Давыдов — 1 (Андреев, Антипов), 3:54 — 1:0. Скворцов — 1 (бол., Ворошило), 41:04 — 1:1. Опалев — 1 (бол., Петриков, Туник), 61:22 — 2:1.
Вратари: Кудашев — Денисов.
Судьи: Заболотнев, Тютнев.
10 сентября. Ростов-на-Дону. ЛК «Айс Арена».
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Голы: Барабанов — 1 (Сидляров), 9:39 — 1:0. Зорин — 2 (Ушнев), 20:33 — 2:0. Берлев — 1, 28:31 — 2:1. Лекомцев — 2 (Ряшенцев, Синявский), 29:52 — 2:2. Тимирев — 1, 30:40 — 2:3. Берлев — 2 (бол., Лекомцев, Пилипенко), 31:07 — 2:4. Ушнев — 1 (бол., Жарков, Елизаров), 44:38 — 3:4.
Вратари: Синягин (58:17) — Сохатский.
Судьи: Демура, Прокуратов.
10 сентября. Санкт-Петербург. СК «Юбилейный».