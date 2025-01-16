Смоленский «Славутич» не планирует менять белорусскую Экстралигу на ВХЛ

Губернатор Смоленской области Василий Анохин поделился мнением о возможном вхождении «Славутича» в ВХЛ.

«Такой цели нет. И на это несколько причин. Во-первых, «Славутич» выступает в сильнейшей лиге Белоруссии. Сам статус участника высшего дивизиона страны придает значимости турниру и для наших болельщиков, и для хоккеистов. Мы единственные представляем Россию в Экстралиге. Это очень почетно и ответственно», — приводит слова Анохина ТАСС.

«Славутич» выступает в белорусской Экстралиге. На данный момент смоленская команда занимает седьмое место в турнирной таблице.