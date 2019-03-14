СМИ: "Металлург" может провести следующий сезон в другом городе

Арену хоккейного клуба "Металлург" Новокузнецк ждет масштабная реконструкция, сообщает Спорт-42.

По информации источника, близкого к областной администрации, в ближайшее время арену "Металлурга" ждет реконструкция, которая будет проводиться в рамках подготовки к Международным спортивным играм "Дети Азии".

По предварительным подсчетам, реконструкция может длиться от 6 до 10 месяцев. Таким образом, ремонтные работы совпадут с играми нового сезона Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). "Металлург" может временно покинуть Новокузнецк и до окончания ремонта играть в одном из соседних городов - Кемерове или Ленинске-Кузнецком.