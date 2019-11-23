«СКА-Нева» вырвал победу у петербургского «Динамо» и возглавил конференцию

«СКА-Нева» обыграл петербургское «Динамо» в регулярном чемпионате ВХЛ. Петербургское дерби завершилось в овертайме победой армейцев — 3:2. «СКА-Нева» лидирует в таблице конференции 1 с 47 очками.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«КРС-БСУ» (Пекин) — «Химик» (Воскресенск) — 3:6 (1:3, 1:0, 1:3)

Голы: Мэги — 13, 2:29 — 1:0. Давыдов — 4 (бол., Валеев, Баин), 12:07 — 1:1. Тесленко — 2 (бол., Соколов, Талалуев), 12:43 — 1:2. Тесленко — 3 (Баин, Шашков), 14:28 — 1:3. Плотников — 5 (бол., Там, Мэги), 28:36 — 2:3. Мухин — 3 (бол., Валеев), 40:59 — 2:4. Ху — 3 (Сето), 51:49 — 3:4. Шашков — 4 (Соловьев), 58:34 — 3:5. Тесленко — 4 (п.в.), 59:09 — 3:6.

Вратари: Мьюз (59:01 — 59:09) — Сковронский.

ОРДЖИ (Пекин) — «Хумо» (Ташкент) — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Ворошило — 7 (Здунов, Таталин), 14:55 — 0:1. Здунов — 7 (бол., Валуйский, Щербина), 37:25 — 0:2. Ши — 5 (Чжан Цзяци), 51:09 — 1:2. Щербина — 3 (п.в.), 59:55 — 1:3.

Вратари: Лием (58:42 — 59:55) — Смирягин.

«Ермак» (Ангарск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 2:7 (2:1, 0:4, 0:2)

Голы: Ряшенцев — 1 (Сигарев, Махановский), 6:46 — 0:1. Ибатуллин — 1 (Бочкарев, Дельнов), 9:16 — 1:1. Чубыкин — 1 (Подлубошнов), 9:48 — 2:1. Арсенюк — 5 (Борисенков, Сигарев), 27:12 — 2:2. Берлев — 8 (Веревкин, Акмальдинов), 28:49 — 2:3. Махановский — 6 (бол., Валентенко), 31:38 — 2:4. Фищенко — 4 (Акмальдинов), 34:35 — 2:5. Арсенюк — 6 (Чуркин, Сигарев), 40:47 — 2:6. Арсенюк — 7, 53:52 — 2:7.

Вратари: Шпаков (Перетягин, 28:49, Шпаков, 34:35) — Иванников (Волков, 8:43, Иванников, 9:48).

«Ценг Тоу» (Цзилинь) — «Звезда» (Чехов) — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Лапин — 10 (Рыжков, Чмыхов), 23:09 — 0:1. Рыжков — 5 (Усков), 35:02 — 0:2. Филин — 6 (Антипов, Пешехонов), 46:57 — 0:3. Лапин — 11 (Силаев, Афонасьевский), 48:20 — 0:4. Зенчиков — 2 (Кузнецов), 54:05 — 1:4.

Вратари: Дорожко — Самойлов.

«Сокол» (Красноярск) — «Рубин» (Тюмень) — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Ячменев — 7 (бол., Калашников, Фаст), 4:12 — 0:1. Князев — 11 (Гиздатуллин, Севостьянов), 29:41 — 1:1. Попов — 5 (Родионов, Давыдов), 33:36 — 1:2.

Вратари: Шилин (59:30) — Артамкин.

«Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы: Стальнов — 3 (Якименко, Венгрыжановский), 1:37 — 1:0. Михайлов — 3 (Беляев, Берестенников), 50:03 — 2:0. Берестенников — 7 (Стальнов, Томилов), 55:27 — 3:0.

Вратари: Доненко — Лисутин.

«Барс» (Казань) — «Ижсталь» (Ижевск) — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Т. Манукян — 3 (Кочуров, Дьяченко), 12:19 — 0:1. Пестушко — 10 (бол., Хапов), 13:40 — 1:1. Михеев — 5 (Валеев), 37:06 — 2:1. Михеев — 6 (бол., Марушев, Валеев), 49:57 — 3:1. Марушев — 11 (бол., Михеев, Валеев), 52:45 — 4:1. Марушев — 12 (Сафонов, Хасанов), 58:53 — 5:1. Дьяченко — 1 (Шепельков, Козырев), 59:22 — 5:2.

Вратари: Мифтахов — Долганов.

«Рязань» — «Нефтяник» (Альметьевск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: С. Альшевский — 7 (бол., Сумин, Лебедев), 16:46 — 0:1. Салахов — 3 (бол., Сорокин, Каменев), 33:34 — 0:2. Салахов — 4 (Ляпустин), 58:37 — 0:3.

Вратари: Денисов — Богданов.

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Нечаев — 6 (Кондратьев, Паутов), 31:46 — 0:1. Петьков — 8 (бол., Мироманов, Курбатов), 34:39 — 1:1. Глотов — 8 (Ожгихин), 38:39 — 2:1. Ручкин — 6 (бол., Кулагин), 39:37 — 2:2. Подколзин — 3 (Кукштель), 64:35 — 3:2.

Вратари: Аскаров — Тодыков.