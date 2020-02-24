«СКА-Нева» выиграл у «Сарыарки» второй матч 1/8 финала ВХЛ

«СКА-Нева» увеличил преимущество над «Сарыаркой» в 1/8 финала плей-офф ВХЛ. Армейцы выиграли второй матч (3:1) и ведут в серии 2-0.

ВХЛ

1/8 финала

«Сокол» (Красноярск) — «Барс» (Казань) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Журавлев — 1 (Князев, Цыганов), 5:42 — 1:0. Кара — 1 (Сафонов), 25:12 — 1:1. Кара — 2 (Сафонов, Пестушко), 47:57 — 1:2.

Вратари: Шилин (59:50) — Мифтахов.

Счет в серии — 0-2

«Лада» (Тольятти) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Двуреченский — 1 (Шайхулов, Теряев), 8:18 — 0:1. Мансуров — 1 (Салахов, Николишин), 57:54 — 0:2.

Вратари: Коробов (58:15 — 59:29, 59:38) — Богданов.

Счет в серии — 1-1

«СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Сарыарка» (Караганда) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Огирчук — 1 (бол., Дергачев, Курбатов), 18:12 — 1:0. Голоднюк — 1 (Бирюков), 29:41 — 1:1. Петьков — 1 (Курбатов), 42:38 — 2:1. Савунов — 1 (п.в., Глотов), 59:19 — 3:1.

Вратари: Мельничук — Рейзвих (58:43 — 59:19).

Счет в серии — 2-0