«СКА-Нева» отыграл один матч у «Барса» в четвертьфинале ВХЛ
«СКА-Нева» обыграл «Барс» в четвертом матче 1/4 финала плей-офф ВХЛ. Питерцы одержали первую победу в серии, казанский клуб ведет 3-1.
ВХЛ
1/4 финала
«Югра» (Ханты-Мансийск) — «Рубин» (Тюмень) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Ячменев — 3 (буллит), 1:53 — 0:1. Валентенко — 1 (Берлев), 12:31 — 1:1. Чуркин — 1 (Берлев), 54:43 — 2:1.
Вратари: Иванников — Назаров (58:42).
Счет в серии: 1-2
«Хумо» (Ташкент) — «Звезда» (Чехов) — 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
Голы: Рыжков — 3 (Лапин), 6:35 — 0:1. Лапин — 3, 9:05 — 0:2. Пешехонов — 2 (бол.), 33:56 — 0:3. Рыжков — 4 (Афонасьевский), 35:07 — 0:4.
Вратари: Смирягин (Голованов, 35:07) — Самойлов.
Счет в серии: 1-3
«Нефтяник» (Альметьевск) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
Голы: С. Альшевский — 4 (бол., Хамидуллин, Я. Альшевский), 25:22 — 1:0. Кулагин — 2 (бол., Сидляров, Паутов), 32:47 — 1:1. Шевченко — 1 (бол., Джиошвили, Гаврус), 39:09 — 1:2. Назаревич — 7 (бол., Гаврус, Ушнев), 48:47 — 1:3. Кулагин — 3, 50:17 — 1:4.
Вратари: Богданов (Кульбаков, 51:33, 58:12) — Синягин.
Счет в серии: 1-2
«Барс» (Казань) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Голы: Дергачев — 3 (бол., Цицюра, Кукштель), 19:59 — 0:1. Марченко — 1 (Морозов, Тихонов), 34:29 — 0:2. Морозов — 1 (Дергачев, Александров), 36:14 — 0:3. Марин — 2 (бол., Ли, Хасанов), 42:40 — 1:3. Кукштель — 1 (п.в.), 59:29 — 1:4.
Вратари: Мифтахов (Голубев, 40:00, 58:55 — 58:29) — Мельничук.
Счет в серии: 3-1
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