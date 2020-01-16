«СКА-Нева» одолел «Ценг Тоу»

«СКА-Нева» обыграл «Ценг Тоу» в регулярном чемпионате ВХЛ. Армейцы занимают второе место в дивизионе A, отставая на 1 очко от другой команды из Санкт-Петербурга — «Динамо».

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Ценг Тоу» (Цзилинь) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 4:6 (0:0, 2:2, 2:4)

Голы: Савунов — 10 (Цицюра), 30:36 — 0:1. Ар. Николаев — 3 (Калабушкин), 32:24 — 0:2. Васильев — 8 (Белухин), 34:12 — 1:2. Галеев — 10 (бол., Швецов, Кожевников), 37:33 — 2:2. Валенцов — 3 (бол., Курбатов, Огирчук), 40:53 — 2:3. Конозов — 12 (Калабушкин), 45:05 — 2:4. Лян Вэньбинь — 1 (Швецов), 45:47 — 3:4. Парфирьев — 1, 47:19 — 4:4. Ар. Николаев — 4 (Зоркин, Цицюра), 50:06 — 4:5. Назаревич — 1 (Огирчук), 54:17 — 4:6.

Нереализованный буллит: Кожевников (Ценг Тоу), 58:21 (Вратарь).

Вратари: Яковлев — Д. Николаев.

«Ермак» (Ангарск) — «Челмет» (Челябинск) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Раенко — 16 (Ар.И. Воробьев), 44:28 — 1:0. И.К. Воробьев — 3 (Мельник), 51:16 — 2:0.

Вратари: Анаркулов — Сухачев.

«КРС-БСУ» (Пекин) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Лапин — 8 (Гавриленко, Баранов), 21:25 — 0:1. Там — 5 (бол., Николлс, Максимов), 35:26 — 1:1. Николлс — 2 (Чжан Цзэцэнь), 45:16 — 2:1.

Вратари: Мьюз — Тодыков (58:15).

«Сокол» (Красноярск) — «Южный Урал» (Орск) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Шацкий — 6 (Иванов), 60:26.

Вратари: Шилин — Кислицын.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зауралье» (Курган) — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Голы: Джиг — 11 (Фильченков), 1:15 — 0:1. Миргалиев — 4 (Леонов, Кузьменко), 17:15 — 1:1. Авраменко — 12 (Коробкин, Янчевский), 18:03 — 1:2. Артамонов — 3 (Авраменко, Шиафотдинов), 45:59 — 1:3. Жилов — 3 (Фильченков, Черников), 51:52 — 1:4.

Вратари: Кудашев — Носов.

«Рубин» (Тюмень) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Голы: Давыдов — 11 (Попов, Рычагов), 3:50 — 1:0. Ячменев — 10 (Бердюков), 4:44 — 2:0.

Вратари: Артамкин — Иванников (59:00).

ЦСК ВВС (Самара) — «Буран» (Воронеж) — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Бикмуллин — 2 (Каштанов), 21:22 — 1:0. Кляузов — 7 (Калинин, Алешин), 29:35 — 1:1. Дарьин — 1 (Романов), 53:00 — 1:2. Мисюль — 1, 58:46 — 2:2. Степаненко — 12 (Скворцов), 62:13 — 3:2.

Вратари: Попков — Окоряк.

«Лада» (Тольятти) — «Тамбов» — 2:3 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)

Голы: Кузнецов — 3 (бол., Н. Попов, Дельнов), 21:30 — 0:1. Лукин — 1 (Назаров, Кизимов), 22:09 — 1:1. Тимирев — 22 (Майоров), 26:42 — 2:1. Дельнов — 12 (Яшин), 59:43 — 2:2. Маккаев — 2, 64:12 — 2:3.

Вратари: Коробов — Перетягин (57:55 — 59:43).

«Химик» (Воскресенск) — «Хумо» (Ташкент) — 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

Голы: Шабловский — 3 (Соколов), 5:09 — 1:0. Карлин — 5 (Мухин, Первов), 9:59 — 2:0. Соловьев — 10 (бол., Первов), 18:36 — 3:0. Щербина — 6 (Ворошило), 31:56 — 3:1. Круженков — 7 (Павлюков), 45:51 — 4:1. Щербина — 7 (Анисин), 56:22 — 4:2.

Вратари: Сковронский (18:28 — 18:36) — Смирягин (Лозебников, 18:36, 57:33 — 57:56, 58:20 — 59:56).