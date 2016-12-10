19:55 10 декабря | ХОККЕЙ — ВХЛ

"СКА-Нева" обыграла "Нефтяник", "Сокол" по буллитам выиграл у "Дизеля"

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"Сокол" по буллитам переиграл "Дизель" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. В других встречах "Звезда" разгромила "Барс", "Торос" выиграл у "Молота-Прикамье", "Спутник" переиграл "Ижсталь", а "СКА-Нева" выиграла у "Нефтяника".

В матче "Ермак" - "Кристалл" гостям было засчитано техническое поражение, поскольку саратовский коллектив снялся с турнира.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Сокол" (Красноярск) - "Дизель" (Пенза) - 4:3 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Потылицын - 2 (Воронков, Щербина), 2:27 - 1:0. Раисов - 7 (бол., Щербина, Кутугин), 18:32 - 2:0. Полторак - 2 (Боровиков), 24:58 - 3:0. Думбадзе - 7 (бол., Бусаров, Мнихович), 38:41 - 3:1. Луговской - 1 (Большаков, Кузьмин), 46:22 - 3:2. Д. Тарасов - 4 (Белохвостиков), 56:07 - 3:3.

Победный буллит: Гловацкий.

Вратари: Аликин - Семенов.

Судьи: Петров, Шерер.

10 декабря. Красноярск. МСК "Арена Север".

 

"Звезда" (Чехов) - "Барс" (Казань) - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кузьменко - 10 (Шаров), 18:54 - 1:0. Кузьменко - 11 (Мокин), 19:48 - 2:0. Пешехонов - 8 (бол., Барнетт, Сергеенко), 44:04 - 3:0.

Вратари: Филоненко - Билялов.

Судьи: Гордиенко, Кочетов.

10 декабря. Чехов. Ледовый хоккейный центр "Витязь".

 

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Торос" (Нефтекамск) - 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: Голованов - 11, 42:05 - 0:1. Алешин - 6 (Дубровский, Волков), 54:55 - 0:2. Дубровский - 4 (п.в., Голованов), 59:59 - 0:3.

Вратари: Петров (59:25) - Литвинов.

Судья: Лаврентьев.

10 декабря. Пермь. УДС Молот им. Лебедева .

 

"Спутник" (Нижний Тагил) - "Ижсталь" (Ижевск) - 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Голы: Е. Иванов - 9 (Васильев, Кравченко), 4:45 - 1:0. Жиляков - 10 (Валеев), 6:02 - 2:0. Е. Иванов - 10 (Кравченко), 12:57 - 3:0. Д. Иванов - 7 (бол., Ногин, А. Иванов), 19:35 - 3:1. Кравченко - 8 (бол., Мокин, Дубровин), 57:02 - 4:1.

Вратари: Назаров - Костенко (Кислицын, 6:02).

Судьи: Мальцев, Сюрдяев.

10 декабря. Нижний Тагил. Дворец ледового спорта им. В.К.Сотникова.

 

"СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - "Нефтяник" (Альметьевск) - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Голы: Хапов - 9 (бол., Демидов, Гильманов), 16:44 - 0:1. Ляпустин - 4 (мен.), 26:07 - 0:2. Кондратьев - 6 (бол., Юдин, Милехин), 26:38 - 1:2. Кондратьев - 7 (бол., Козловский, Неколенко), 52:11 - 2:2. Конозов - 11 (Юдин, Рычагов), 56:20 - 3:2.

Вратари: Мельничук - Рейзвих (59:16 - 59:53).

Судьи: Солнцев, Соловьев.

10 декабря. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/vhl/2016-2017/

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