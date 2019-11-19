«СКА-Нева» обыграл тверское «Динамо» и вышел в лидеры в конференции

«СКА-Нева» одолел «Динамо» из Твери в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Армейцы вышли в лидеры конференции 1.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

«Ермак» (Ангарск) — «Рубин» (Тюмень) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: Фаст — 4 (бол., Ячменев, Калашников), 29:27 — 0:1. Давыдов — 6 (Ильин), 36:47 — 0:2. Раенко — 10 (Воробьев), 45:14 — 1:2.

Вратари: Перетягин (Шпаков, 36:47, 58:19 — 58:42, 59:06) — Артамкин.

ОРДЖИ (Пекин) — «Звезда» (Чехов) — 2:3 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Силаев — 5 (Шурыгин), 9:26 — 0:1. Пешехонов — 7 (Юшкевич, Филин), 16:49 — 0:2. Рыбницкий — 3 (бол., Макаров, Тянулин), 28:43 — 1:2. Шин — 14 (Тянулин, Макаров), 30:50 — 2:2. Силаев — 6 (Ибрагимов), 60:34 — 2:3.

Вратари: Лием — Самойлов.

«Сокол» (Красноярск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Митрофанов — 5 (Мищенко), 35:13 — 1:0. Князев — 10 (п.в.), 59:18 — 2:0.

Вратари: Шилин — Волков (58:52 — 59:18, 59:34).

«Хумо» (Ташкент) — «Ценг Тоу» (Цзилинь) — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Яценко — 4 (Ислямов), 17:22 — 1:0. Григоренко — 13 (Мережко, Анисин), 25:52 — 2:0. Синявский — 6 (Таталин), 27:14 — 3:0. Галеев — 8 (Курдюков, Кожевников), 35:20 — 3:1. Швецов — 7 (Жилин, Чемерикин), 39:16 — 3:2. Здунов — 6 (п.в., Ворошило), 58:46 — 4:2.

Вратари: Смирягин — Яковлев (Дорожко, 27:14, 58:18 — 58:46, 59:13 — 59:58).

«Тамбов» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Нарзяев — 3 (Шингареев, Игнатушкин), 9:37 — 1:0. Безруков — 4, 29:48 — 1:1. Жилов — 2 (Земченко, Воронков), 31:14 — 2:1. Басков — 8 (Нарзяев), 32:58 — 3:1.

Вратари: Ахметов — Доненко (58:33).

«Динамо» (Тверь) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Савунов — 6 (Володин), 5:49 — 0:1. Глотов — 7 (Тихонов, Володин), 32:38 — 0:2.

Вратари: Тяло — Лысенков.

«Рязань» — «Молот-Прикамье» (Пермь) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: С. Тунхузин — 1 (Колесников, Купцов), 3:28 — 0:1. Скатов — 6 (Куваев), 10:54 — 0:2. Куваев — 3 (Мнацян, Скатов), 27:19 — 0:3. Сергеенко — 3 (бол., Лазарев), 31:09 — 1:3. Воробьев — 5 (бол., Прохоров), 46:30 — 1:4.

Вратари: Большаков — Лисутин.