"СКА-Нева" обыграл "Сокол", "Зауралье" победило "Торос"

"СКА-Нева" в третьем матче 1/4 финала плей-офф ВХЛ обыграл "Сокол" со счетом 4:1. Счет в серии сстал 3-0.

В другом матче "Зауралье" победило "Торос" (4:1) и сократило отставание в серии (1-2).

ВХЛ

1/4 финала

Третий матч

"Сокол" (Красноярск) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Ларичев - 1 (мен., Семин, Квартальнов), 0:49 - 0:1. Семин - 1 (бол., Глухов, Квартальнов), 6:53 - 0:2. Кручинин - 1 (Щербина), 23:11 - 0:3. Мищенко - 1 (Цыганов, Назаров), 29:43 - 1:3. Квартальнов - 1 (бол., Глухов, Ларичев), 50:27 - 1:4.

Вратари: Литвинов - Мельничук.

"Зауралье" (Курган) - "Торос" (Нефтекамск) - 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Глебов - 2 (бол., Шиафотдинов, Янчевский), 24:39 - 1:0. Голованов - 2 (Емелин, Дубровский), 28:58 - 1:1. Дюкарев - 1 (Игошев), 36:35 - 2:1. Шиафотдинов - 2, 49:40 - 3:1. Шиафотдинов - 3 (п.в., Цыганов), 58:47 - 4:1.

Вратари: Ярославлев - Тарасов (57:27 - 58:47).

Судьи: Батурин, Метальников.

15 марта. Курган. ЛДС Мостовик им. Н.В. Парышева.