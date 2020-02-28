«СКА-Нева» обыграл «Сарыарку» и находится в шаге от четвертьфинала ВХЛ

«СКА-Нева» взял верх над «Сарыаркой» в матче 1/8 финала ВХЛ. Петербургский клуб ведет в серии 3-1 и находится в шаге от четвертьфинала.

ВХЛ

1/8 финала

«Сарыарка» (Караганда) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)

Голы: Володин — 1 (Савунов), 22:22 — 0:1. Огирчук — 2 (Ващенко, Мироманов), 30:30 — 0:2. Конозов — 2 (Глотов), 37:32 — 0:3. Михайлов — 1 (Янсонс), 43:16 — 1:3. Огирчук — 3 (Курбатов), 49:30 — 1:4. Огирчук — 4 (Петьков, Курбатов), 53:43 — 1:5.

Вратари: Рейзвих (Еремеев, 37:32) — Мельничук.

Счет в серии — 1-3

«Нефтяник» (Альметьевск) — «Лада» (Тольятти) — 4:5 2 ОТ (2:2, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Двуреченский — 2 (Фаткуллин), 12:11 — 1:0. Мастрюков — 1 (Угольников), 15:05 — 1:1. Белозеров — 1 (Мастрюков, Майоров), 15:25 — 1:2. Каменев — 1 (Сорокин, Салахов), 16:43 — 2:2. Горбунов — 1 (Назаров, Глазков), 30:40 — 2:3. Угольников — 1 (Артемов), 33:52 — 2:4. Насыбуллин — 2, 37:58 — 3:4. Сумин — 1 (бол., Хамидуллин, Николишин), 57:23 — 4:4. Белозеров — 2 (бол., Майоров, Угольников), 90:30 — 4:5.

Вратари: Богданов (Кульбаков, 33:52, 55:28 — 57:23) — Коробов.

Счет в серии — 2-2

«Барс» (Казань) — «Сокол» (Красноярск) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Голы: Железнов — 1 (Емец, Воеводин), 6:44 — 1:0. Савельев — 2 (Вилков), 19:41 — 1:1. Князев — 1 (бол., Гловацкий, Коротков), 37:59 — 1:2.

Вратари: Мифтахов (59:10) — Шилин.

Счет в серии — 2-2