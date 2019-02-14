"СКА-Нева" обыграл "Барс"

"СКА-Нева" взял верх над "Барсом" в регулярном чемпионате ВХЛ. Петербуржцы лидируют в таблице, имея в активе 88 очков после 53 игр.

ВХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (Усть-Каменогорск) - "Южный Урал" (Орск) - 3:2 Б (0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 1:0)

Голы: Белозеров - 26 (Шестаков), 44:28 - 1:0. Полозов - 12 (бол., Шин, Рымарев), 47:29 - 2:0. Севанькаев - 8, 58:32 - 2:1. Марзоев - 5 (Севанькаев), 59:58 - 2:2.

Победный буллит: Полозов.

Вратари: Сидоров - Синягин (59:05 - 59:58).

"Сарыарка" (Караганда) - "Горняк" (Учалы) - 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Голы: Соколов - 14 (бол., Зиазов, Ломако), 9:29 - 1:0. Ивашов - 15 (Митякин), 11:46 - 1:1. Ряшенцев - 4 (мен., Соколов), 19:43 - 2:1. Торченюк - 3 (Аблаев, Борисенков), 22:51 - 2:2. Ряшенцев - 5 (Чеботов), 51:29 - 3:2. Соколов - 15 (п.в., Сарваров), 57:25 - 4:2.

Вратари: Рейзвих - Сохаткский (Гайдуллин, 51:29, Сохаткский, 52:10, 56:57 - 57:25, 57:39 - 58:15, 58:20).

"Молот-Прикамье" (Пермь) - "Тамбов" - 2:5 (1:1, 0:4, 1:0)

Голы: Абрамов - 9 (Серегин, Андриянов), 7:52 - 1:0. Воронков - 8 (А. Гимбатов, М. Гимбатов), 19:49 - 1:1. Жилов - 2 (Клочков, Чванчиков), 23:00 - 1:2. Жилов - 3 (Клочков), 30:43 - 1:3. М. Гимбатов - 7, 34:18 - 1:4. А. Гимбатов - 9 (Воронков), 38:06 - 1:5. Абрамов - 10 (Серегин), 51:24 - 2:5.

Вратари: Анаркулов (Летуновский, 40:00) - Давлетшин.

"Ижсталь" (Ижевск) - "Саров" - 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Новожилов - 9 (Медведев), 4:05 - 0:1. Кочуров - 12 (Виноградов, Кропотин), 10:32 - 1:1. Медведев - 9 (бол., Есаян, Грибов), 51:01 - 1:2. Курдюков - 3 (Горшков), 52:51 - 2:2.

Победный буллит: Каптелин.

Вратари: Кононов - Суханов.

"Барс" (Казань) - "СКА-Нева" (Санкт-Петербург) - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Конозов - 14 (Подколзин), 34:58 - 0:1. Кукштель - 9 (бол., Гребенщиков), 40:38 - 0:2. Лазарев - 10 (Валеев, Михеев), 53:10 - 1:2.

Вратари: Мифтахов (59:49) - Мельничук.

"Дизель" (Пенза) - "Динамо" (Санкт-Петербург) - 5:4 Б (0:1, 2:3, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Лукин - 6 (Воробьев, Денежкин), 16:37 - 0:1. Тарасов - 11 (Думбадзе), 20:23 - 1:1. Барулин - 16, 23:54 - 2:1. Ручкин - 2 (Петраков), 25:12 - 2:2. Джиошвили - 14 (Петраков, Паутов), 27:44 - 2:3. Буханко - 2 (бол., Бирюков), 36:23 - 2:4. Кантеев - 1 (бол., Думбадзе, Забавин), 40:56 - 3:4. Барулин - 17 (бол., Савунов, Тарасов), 44:44 - 4:4.

Победный буллит: Тарасов.

Вратари: Фокин - Янин (Тодыков, 23:54).