Сезон ВХЛ-2019/20 стартует 5 сентября

Утверждены структура и календарь матчей ВХЛ в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт лиги.

В предстоящем сезоне в ВХЛ примут участие 34 клуба (27 представляют Россию, 3 – Казахстан, 3 – Китай, 1 – Узбекистан).

Состав участников пополнили "Динамо" (Тверь), "Ростов" (Ростов-на-Дону), "Номад" (Нур-Султан, Казахстан), "Хумо" (Ташкент, Узбекистан) и "КРС-Пекин" (Пекин, Китай). Вместо ХК "Саров" участие в предстоящем сезоне примет команда "Торпедо-Горький" (Нижний Новгород).

В связи с увеличением количества участников, команды распределены по двум конференциям и четырем дивизионам с учетом их географического местоположения, а также транспортной логистики перемещений. Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 54 матча.

Регулярный чемпионат стартует 5 сентября в Караганде матчем-открытия между обладателем Кубка Петрова "Сарыаркой" и победителем Всероссийского соревнования по хоккею по итогам прошедшего сезона "Рубином". Завершится регулярный чемпионат 18 февраля 2020 года.

По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции получают право участия в плей-офф. Все серии будут проводиться до четырех побед одной из команд. Решающий матч финала Кубка Петрова, как и в прошедшем сезоне, запланирован на 30 апреля 2020 года.